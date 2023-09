Kayky Brito vai permanecer sedado e em ventilação mecânica, diz novo boletim

Na madrugada de sábado, Brito foi atropelado por um motorista de aplicativo na avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade. O caso foi encaminhado para 16ª DP, e a Polícia Civil ainda tenta esclarecer as circunstâncias do atropelamento.

O artista, de 34 anos, está internado na Unidade de Tratamento Intensivo, a UTI, do Hospital Copa D'or, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro.

A decisão é tomada após a conclusão de cirurgias para fixar uma fratura na pelve e no membro superior direito. As duas operações foram realizadas com sucesso.

