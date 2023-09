Kayky Brito está sedado e intubado na UTI, diz hospital

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Kayky Brito, 34, atropelado na madrugada deste sábado (2) na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, está sedado e em ventilação mecânica, segundo boletim médico divulgado pelo Hospital Copa D'Or, onde ele está internado, e deve permanecer na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

"O paciente Kayky Fernandes de Brito foi admitido nessa tarde no Hospital Copa D'Or, vítima de politraumatismos. Nesse momento, encontra-se sedado e em ventilação mecânica. Ele deverá permanecer sob cuidados na UTI", informou.

Inicialmente, Kayky Brito foi encaminhado para o Hospital Miguel Couto, no Leblon, onde recebeu os atendimentos iniciais e foi submetidos aos primeiros exames. O artista foi diagnosticado com politraumatismo e traumatismo cranioencefálico. O estado de saúde dele é considerado "grave", mas o famoso está "estável", segundo informou seu empresário, Diego Senro.

O artista foi atropelado na altura do posto 6 da Barra da Tijuca. Na ocasião, ele estava acompanhado por amigos, entre os quais o ator e apresentador Bruno de Luca. Brito deixou o local para ir até seu carro e, na volta, foi atingido pelo veículo - imagens das câmeras de segurança mostraram o momento do acidente.

A reportagem apurou que o motorista, identificado como Diones da Silva, alegou que o ator apareceu "repentinamente correndo" no meio da pista. Ele tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão. O teste de embriaguez constatou que o motorista não estava alcoolizado.

IRMÃ DO ATOR CHOROU

A irmã do ator, Stephany Brito, deixou o Hospital Miguel Couto acompanhada pelo pai, Joseph Brito. Visivelmente abalada, Stephany chorou e disse aos jornalistas que estavam no local que não tem muito a dizer no momento, mas agradeceu pelas orações.

"Não posso falar nada agora. Queria agradecer as orações. Ele é um gigante. Daqui a pouco é ele que vai estar falando aqui com vocês", declarou.

O ator Alexandre Slaviero também esteve no hospital. Slaviero estava bem abatido e disse que em respeito à família não pode falar nada, só que o momento é "positivo".

O acidente com Kayky acontece cerca de um mês após os pais do artista também sofrerem um acidente. No final de julho, a mãe e o padrasto do ator precisaram ser internados -ela até passou por uma cirurgia.

O ator é pai de Kael, de 1 ano e 8 meses. O bebê é fruto da relação com a jornalista Tamara Dalcanale.

Entre seus principais papeis na TV estão a Bernadete, de "Chocolate com Pimenta" (2003) e o Zeca de "O Beijo do Vampiro" (2002).