Kayky Brito começa reabilitação respiratória e motora, diz novo boletim médico

Em depoimento à polícia, o apresentador afirmou ter ouvido o barulho do impacto, mas não o da frenagem e nem de uma pessoa ser arremessada para o alto. Bruno contou que tomou conhecimento de que o atropelado era Kayky no dia seguinte.

Kayky está internado Hospital Copa D'Or, em Copacabana, na zona sul do Rio, há dez dias. O ator foi atropelado ao cruzar uma das pistas a orla da Barra da Tijuca, zona oeste da cidade, no dia 2 de setembro, e sofreu traumatismo craniano e múltiplas fraturas pelo corpo com o impacto do automóvel. Ele estava acompanhado de Bruno de Luca, quando sofreu o acidente.

Na última quarta-feira (13), Sthefany Brito, irmã de Kayky, anunciou que ele ainda necessita de cuidados intensivos, mas dava sinais de recuperação. A atriz fez questão de colocar emojis de agradecimento e fé para destacar a melhora progressiva do estado de saúde do ator.

