Kayky Brito apresenta progressiva melhora clínica, diz novo boletim

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Hospital Copa D'Or divulgou um novo boletim do ator Kayky Brito, no final da tarde desta terça-feira (12). O artista segue sob cuidados, mas apresenta melhora. Ele foi atropelado na madrugada do dia 2 de setembro, em frente a um quiosque, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

"O paciente Kayky Fernandes Brito apresenta progressiva melhora clínica, porém ainda necessita de cuidados intensivos", diz o texto, assinado pelos médicos Edno Wallace, Ney Pecegueiro e Marcelo London.

As investigações sobre o acidente seguem em investigação. Na semana passada, Silva e o apresentador Bruno de Luca, que estava com Kayky momento antes do ocorrido, prestaram depoimento à Polícia Civil, que ainda não divulgou o inquérito final.

Kayky Brito estava com amigos, entre eles o ator e apresentador Bruno de Luca, pouco antes de ser atropelado. Ele se divertia com amigos, e foi ao carro pegar um objeto.

Ao tentar retornar para o local, foi atingido por um veículo.