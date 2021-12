Katy Perry tem emails vazados em que xinga homônima de 'vagabunda idiota'

Segundo ele, Katy Perry estava chateada com a busca da estilista por publicidade com essa situação. Após a defesa, foi mostrado outro email em que Katy Perry se refere à profissional e diz: "Essa vagabunda não para".

A disputa judicial é antiga, datada de 2009, quando a estilista divulgou mensagens com ameaças a ela pela equipe de Perry. Empresário da cantora, Steven Jensen compareceu à corte e deu a versão da artista a respeito do xingamento vazado.

