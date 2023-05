Kate Middleton confessa hábito desagradável do príncipe William

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Kate Middleton, 41, confessou um hábito desagradável do príncipe William, 40. Casada há 12 anos, a princesa de Gales afirmou que o costume do marido é um verdadeiro "pesadelo".

A princesa de Gales odeia que ele coma pizza no sofá. De acordo com o The Mirror, Kate afirmou que odeia quando William come pizza no sofá. "Mantenha a pizza longe dos sofás", teria dito ela em uma visita a uma base da Força Aérea Real em Chipre, na Grécia.

Ela considera um "pesadelo": "Você é um pesadelo com isso", acrescentou Kate ao príncipe, primeiro na linha de sucessão ao trono britânico. No local, eles chegaram com 22 pizzas, com recheios como calabresa, frango assado e queijo de cabra.

Casal é apaixonado por pizza. A princesa e o príncipe pedem pizza de vez em quando. No mês passado, o casal fez uma entrega surpresa de pizza no Dowlais Rugby Club, informou a revista People. Em 2014, segundo relatos, Kate, quando estava grávida da princesa Charlotte, pediu muitas pizzas enquanto se hospedou no Carlyle Hotel, no Upper East Side, em Nova York, nos EUA.

Mais de uma década juntos. No mês passado, o casal comemorou 12 anos de casamento. Os dois publicaram uma foto andando de bicicleta na conta oficial do Instagram.