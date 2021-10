Kate Beckinsale diz que 'Guilty Party' é 'autêntica, engraçada e tocante'

Beckinsale ainda relembra de um dos momentos mais estranhos e inusitados das gravações, que confirmam o ar único da produção. "Foi um dia estranho. Me mandaram um artigo que mostrava que uma pessoa com fetiches em pés tinha classificado os meus como favoritos", começa.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na pele de Beth Baker, uma jornalista desacreditada, um tanto quanto egoísta e desesperada para salvar sua carreira, a atriz britânica Kate Beckinsale, 48, protagoniza a série de comédia "Guilty Party", que irá estrear sua primeira temporada -com 10 episódios- nesta quinta-feira (14), no Paramount+.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.