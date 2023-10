Karol Conká diz que vai passar número de seu terapeuta para Cariúcha

"Já vou passar o contato da minha terapeuta. Limpa, limpa", escreveu Conka nas redes sociais. Internautas relembraram o vídeo da cantora no confinamento, quando disse que estava com a consciência limpa porque não desmoralizou ninguém.

A peoa de A Fazenda 15 conversava com Alicia X quando disse que seu humor é saudável, do tipo que não ofende ninguém.

