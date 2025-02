Karla Sofía Gascón pede desculpas por comentários polêmicos e diz que não é 'racista'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cercada de polêmicas nos últimos dias, a atriz espanhola Karla Sofía Gascón, protagonista do filme "Emilia Pérez", voltou a se pronunciar após publicações suas no Twitter viralizarem por causa do teor considerado preconceituoso.

Nos trechos, publicados há alguns anos, a atriz reclama do islã, critica George Floyd e ironiza as políticas de diversidade do Oscar. Viralizou também um tuíte em que Gascón especula se a cantora Adele teria ficado com a pele flácida após emagrecer.

No Instagram, Gascón escreveu um texto pedindo desculpas pelos comentários que repercutiram mal. "Tenho muito a aprender neste mundo, e a maneira como me comunico é meu principal defeito. A vida me ensinou algo que nunca quis aprender: por mais que sua mensagem seja uma, se não usar as palavras corretas, ela se transforma em outra", disse.

"Fui de uma vida normal para um auge profissional em apenas seis meses. Agora minha responsabilidade é muito maior porque minha voz não pertence apenas a mim, mas a muitas pessoas que se sentem representadas e esperançosas comigo", acrescentou ela, que se tornou este ano a primeira atriz trans indicada ao Oscar. Ela compete com a brasileira Fernanda Torres, de "Ainda Estou Aqui".

"Não posso reparar meus erros do passado, mas posso dizer que não sou a mesma pessoa de dez ou 20 anos atrás. Conseguiram manchar a minha existência com mentiras ou coisas tiradas de contexto. Qualquer um que me conheça sabe que não sou racista (ficariam surpresos ao descobrir que uma das pessoas mais importantes na minha vida hoje é muçulmana). Jamais apoiarei guerras, extremismo religioso ou a opressão de raças e povos", segue o texto.

A atriz desativou sua conta no X, o antigo Twitter, com a justificativa de que isso ajudaria a proteger ela e sua família.

As críticas a Karla Sofía Gascón aumentaram após a atriz dizer a este jornal que pessoas que trabalham no ambiente de Fernanda Torres, a protagonista de "Ainda Estou Aqui", falam mal dela e de "Emilia Pérez", sugerindo que isso atrapalha sua campanha pelo Oscar.

O filme que ela protagoniza ao lado de Zoe Saldaña e Selena Gomez foi indicado a 13 estatuetas, incluindo melhor filme.