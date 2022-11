Kanye West faz acordo com ex-funcionário que o acusa de discurso antissemita

Após a mais recente onda de declarações do rapper, Ripps mudou de opinião e hoje vê as coisas de maneira diferente. "Isso é perigoso, nojento e realmente violento", disse à NBC.

Ryder Ripps, um artista que trabalhou com o West de 2014 a 2018, afirmou que o ex-patrão falou várias vezes positivamente sobre Hitler e os nazistas durante reuniões no verão e outono de 2018. Ele, que é judeu, disse que rejeitou os comentários na época, mas achou que eles "não pareciam tão perigosos".

A NBC News também falou anonimamente com outras seis pessoas que confirmaram -três delas trabalharam com o rapper e outras ouviram um discurso antissemita dele em reuniões de negócios. Elas disseram ter ouvido ele ter elogiando o Hitler e mencionando teorias de conspiração contra o povo judeu.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rapper Kanye West, 45, pagou um acordo a um ex-funcionário que testemunhou usando linguagem antissemita no local de trabalho. A NBC News conversou, em condição de anonimato com o ex-funcionário que mostrou documentos e comprovantes de pagamento. West negou as alegações feitas pela testemunha.

