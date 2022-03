Kanye West expõe mensagens com Pete Davidson 'se gabando' por dormir com Kim

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A briga entre Pete Davidson, 28, e Kanye West, 44, continua. Em vídeo publicado neste domingo (13), West acusou o humorista de mandar mensagens "se gabando" por dividir a cama com Kim Kardashian, 41, sua ex-esposa.

A série de mensagens trocadas pelos dois e citadas por West logo vieram a público através de portais norte-americanos, supostamente provindo do próprio Pete Davidson. Nelas, o humorista responde a um vídeo publicado também neste domingo, em que West critica o fato de Kim Kardashian deixar que a filha deles, North, 8, publique vídeos na rede social Tik Tok.

"Kim é literalmente a melhor mãe que já conheci. O que ela faz por essas crianças é incrível e você tem tanta sorte que ela é a mãe de seus filhos. Decidi que não vou mais deixar você nos tratar dessa maneira e cansei de ficar quieto. Cresça", diz o humorista na mensagem, iniciando a conversa.

West então pergunta onde o humorista estaria naquele momento, ao que Pete respondeu com uma foto embaixo de cobertas, dizendo: "Na cama com sua esposa". Na foto, inclusive, internautas notaram uma nova tatuagem no peito de Pete, em que aparece o nome "Kim". Ele tem o nome de outras ex-namoradas tatuado por seu corpo, incluindo "AG", em referência à ex Ariana Grande.

Em seguida, Pete diz: "Estou em Los Angeles por um dia se você quiser parar de ser um garotinho da internet e conversar". E West responde: "Você não me assusta, irmão. Suas ações são tão embaraçosas. É tão triste ver você arruinar seu legado diariamente."

Em dado momento da conversa, o humorista muda o tom e insiste: "Deixe-me ajudá-lo, cara. Eu luto com coisas mentais também." "Não é uma jornada fácil, você não precisa mais se sentir assim. Não há vergonha em ter um pouco de ajuda. Você ficará muito feliz e em paz", continuou. "Eu te protejo mesmo que você me trate como merda porque eu quero que tudo seja tranquilo. Mas se você continuar me pressionando como fez nos últimos 6 meses, vou parar de ser tão legal."

Em resposta, West diz que Pete Davidson estava o colocando como "antagonista" e "se gabando" por "estar na cama" com sua esposa. Os prints das mensagens divulgados foram confirmados pelo site norte-americano Page Six.

Kim Kardashian, que foi declarada legalmente solteira no início deste mês, pediu o divórcio de West no ano passado. Eles compartilham quatro filhos: North, 8, Saint, 6, Chicago, 4 e Psalm, 2. Desde o final do ano passado, ela namora o humorista Pete Davidson

Desde então, West publicou alguns ataques a ele e chegou a reivindicar uma pequena vitória em sua guerra contra o comediante, quando ele excluiu seu perfil no Instagram. O cantor também já apareceu em novos relacionamentos, como com a modelo Julia Fox.