Kanye West entra com pedido na Justiça para mudar nome para 'Ye'

"Então, eu sou você, eu sou nós, somos nós. Passou de Kanye , que significa o único, para apenas Ye - apenas sendo um reflexo do nosso bem, do nosso mal, da nossa confusão, de tudo. O álbum é mais de um reflexo de quem somos. "

Em 2018, West havia anunciado no Twitter que mudaria seu nome artístico para Ye -após o lançamento de seu álbum Ye . "Eu sou Ye, a pessoa anteriormente conhecida como Kanye West", ele escreveu no Twitter. "Ye" foi, por muito tempo, um sobrenome de West, assim como "Yeezy".

O curioso com a mudança é que West também vai retirar seu nome do meio, Omari, que ele sempre demonstrou orgulho devido sua herança familiar.

No processo, West diz que a sua decisão para a mudança do nome é por "motivos pessoais". O rapper não forneceu nenhuma explicação adicional.

