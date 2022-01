Kanye West diz que foi impedido de entrar na casa de Kim com os filhos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O bom relacionamento que Kanye West e Kim Kardashian aparentavam manter após o divórcio, pode ter desandado. O rapper, que hoje responde pelo nome Ye, afirmou em entrevista que foi impedido de entrar na casa da ex ao chegar com os filhos da escola.

"Quando fui buscar meus filhos, o segurança me parou no portão. Ele ficou entre mim e meus filhos, e isso não ia acontecer. Mas eu não queria discutir. Então relaxei, levei meus filhos para a escola e depois levei eles de volta", disse ele, segundo o site TMZ.

Ainda de acordo com os relatos do músico, a filha mais velha do casal, North, de nove anos, teria pedido para ele entrar na casa, mas ele afirmou que não poderia, mas deixou um recado para Kim com o segurança, de quem ninguém ficará entre ele e seus filhos.

Ye teria insinuado também, na entrevista, que sua presença era indesejada porque o atual namorado de sua ex, Pete Davidson, estaria na propriedade. A declaração, no entanto, teria deixado Kim furiosa, já que os filhos do casal nem conhecem Pete ainda.

Segundo fontes ouvidas pelo site Page Six, Pete não frequenta a casa da namorada e sempre que a visita em Los Angeles, prefere ficar em um hotel em Beverly Hills, onde ela já foi vista com ele. As mesmas fontes apontam que as acusações de Ye são falsas.

Além de o clima ter esquentado com Kim Kardashian, Ye também se envolveu em confusão com um fã nesta semana. Segundo a imprensa americana, ele teria empurrado e desferido socos em um fã, na madrugada de quinta (13), em Los Angeles.

Posteriormente, o rapper afirmou que agrediu o homem porque ele não era um fã de verdade, mas pegava seu autógrafo para vender. "Isso é o mesmo que os paparazzi, não é fã, é alguém que está usando minha imagem e, provavelmente, nunca ouviu minhas músicas".