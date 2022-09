Kanye West compartilha fotos de Bruna Marquezine após elogio em desfile

Após o comentário da primeira-dama, Marquezine retuitou uma publicação de uma internauta sobre a investigação da Polícia Federal em torno de transações financeiras feitas no gabinete do presidente da República. "Mas que vulgar isso aqui, hein Micheque!", provocava a publicação.

Além de Michelle, a atriz Myriam Rios, 63, também reprovou o visual de Marquezine. "Muito feio", disse. Outros famosos, no entanto, elogiaram o look. "Belíssima", afirmou a cantora Pabllo Vitar. "Brocou", disse a atriz Fernanda Souza. "Pelo amor de Deus", comentou a cantora Priscilla Alcântara.

Segundo a Vogue Brasil, ao encontrar Marquezine no desfile, o rapper teria elogiado a escolha do visual. "Seu vestido é lindo", disse West. O look também foi assunto no Brasil, após a primeira-dama, Michele Bolsonaro, comentar uma foto do vestido da atriz dizendo que ela "gosta de ser feia e vulgar".

