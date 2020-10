Justin Bieber diz que pensou em se suicidar durante período de 'dor intensa'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Justin Bieber, 26, falou abertamente sobre já ter pensando em se suicidar na série documental "Next Chapter". "Houve momentos em que eu era muito, muito suicida", diz no vídeo. "Tipo, cara, essa dor vai embora?. Era muito intenso... a dor era muito intensa. Eu só estava sofrendo, sabe? Então, eu ficava tipo: 'Eu prefiro não sentir isso do que sentir isso'."

Ao divulgar o novo episódio da produção do YouTube Originals, no entanto, o astro pop afirmou que atualmente superou essa etapa de sua vida. "Os últimos oito meses foram um período de crescimento", comentou. "[Estou] feliz e saudável."

De acordo com o próprio cantor, sua renovada espiritualidade foi o que o ajudou a se fortalecer e ter confiança para procurar o tratamento necessário. "Eu apenas encorajaria as pessoas, tipo, se você está se sentindo sozinho, fale sobre isso", aconselhou. "Diga em voz alta. Há uma liberdade nisso. Eu poderia ter evitado muita dor."

Bieber, que lançou neste mês o clipe da música "Lonely", conta ainda que está tentando "exorcizar" os sentimentos ruins em sua nova fase profissional. Recentemente, ele lançou o clipe de "Lonely", no qual o ator Jacob Tremblay, 14, encarna uma versão adolescente do cantor.

No vídeo, ele aparece lotando shows, mas triste nos bastidores. "Eu não tinha ideia de que essa vida me pegaria tão de surpresa", avalia. "Não tinha ideia de que seria sugado por todas essas coisas."

Contudo, ele afirma estar em outra fase e diz que espera passar isso para os fãs e seguidores. "Sinto-me muito em paz pela primeira vez na vida", garantiu. "Quero ser o tipo de pessoa e líder que pode dizer às pessoas: 'Você não precisa fingir, não precisa agir de determinada maneira, quem você é é suficiente'."