Justin Bieber diz que é 'assustador' conviver com coágulo no cérebro da mulher

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor canadense Justin Bieber, 28, disse durante uma de suas apresentações que tem sido "assustador" conviver com o transtorno de um coágulo no cérebro da mulher, a modelo Hailey Bieber, 25. O desabafo foi compartilhado por ele mesmo nas redes sociais.

"É louco como a vida dá voltas. Você não tem como controlar muito. A maioria de vocês provavelmente soube ou viu as notícias sobre minha esposa. Ela está bem, ela é forte. Mas tem sido realmente assustador", começou.

O músico agradeceu pelo apoio geral e disse que tem fé que a situação dela vai melhorar. "Mas eu sei, com certeza, que Deus a tem nas suas mãos e isso é uma coisa boa. Estou realmente grato em estar aqui com vocês celebrando a vida. Tem um monte de coisas horríveis acontecendo no mundo agora. E não há outro lugar que gostaria de estar se não aqui com vocês", comentou.

Hailey foi internada na última quinta-feira (10). Ela contou em seu Instagram que foi levada ao hospital após apresentar sintomas de derrame e então os médicos identificaram um pequeno coágulo em seu cérebro, que causou uma perda de oxigênio no corpo --recuperada em algumas horas.

No último sábado (12), Hailey foi ao seu perfil do Instagram para agradecer o apoio dos fãs e o cuidado da equipe médica durante o período de internação.

"Sou muito grata por todos os médicos e enfermeiros que cuidaram de mim. Muito obrigada a todos que se preocuparam e desejaram melhoras, além de todo o apoio e amor", escreveu em seus Stories.

Segundo o portal norte-americano TMZ, a esposa de Justin Bieber teria sido internada em um hospital da área de Palm Springs depois de sofrer o que identificaram como uma "emergência médica" que teria afetado a maneira como ela se movia.

Os sintomas seriam anormais para a sua idade. Os médicos teriam feito vários testes para ver se o coronavírus era a causa do problema, já que Justin foi diagnosticado com Covid-19 há algumas semanas, fazendo com que cancelasse a data de seu show em Las Vegas. O cantor se recuperou, mas sua esposa poderia ter se infectado em seguida.