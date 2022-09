Justiça rejeita denúncia da Promotoria contra Suzy Camacho e não vê crime da atriz

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu rejeitar a denúncia do Ministério Público paulista contra a ex-atriz da Globo Suzy Camacho, 61. Ela havia sido denunciada por supostamente usar três atestados médicos falsos para comprovar que o marido, o empresário Farid Curi, 85, teria capacidade mental para liberar uma quantia de R$ 10 milhões. Farid, que estava internado com encefalite herpética, morreu no último dia 22.

Segundo documento que a Folha de S.Paulo teve acesso, foram os filhos de Farid que entraram com uma ação contra Suzy por entenderem que ela estaria se apropriando dos bens do empresário e por ter sido ela a responsável por juntar os laudos médicos para requerer a fortuna. Eles alegam que o pai não tinha capacidade deliberar o valor no banco.

A defesa de Suzy, porém, diz que foi o próprio empresário que foi pessoalmente a três profissionais de saúde mental, que atestaram que ele estava são para atos da vida civil. Isso aconteceu há dois anos.

Com todos os elementos em mãos, a Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar se Susy teria agido de má-fé nas consultas e levado os neurologistas a diagnosticar que o marido estaria com a situação cognitiva em dia. Indiciada, ela acabou sendo denunciada pelo Ministério Público. E é justamente essa denúncia que agora é rejeitada pela 27ª Vara Criminal de São Paulo.

A juíza Luciana Piovesan destacou que inexiste qualquer elemento que indicar algum crime e que "não há fundamento nem prova e, portanto, não autorizam o recebimento da denúncia por sequer indicarem a presença de indícios de crimes e prova de suas materialidades".

Suzy Camacho participou e novelas como "Brega & Chique" (Globo, 1987) e era casada desde 2013 com Farid. Ao Balanço Geral (Record), disse que teria sido impedida de ir ao velório e enterro do marido, algo que foi desmentido pelos filhos do empresário.