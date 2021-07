Justiça proíbe exposição com fotografias da ditadura e de Lula com FHC

​A Prefeitura de Juiz de Fora afirmou que irá recorrer da decisão. "A exposição na fachada do Centro Cultural Bernardo Mascarenhas não fere nenhum dispositivo legal. O prédio do Espaço Cultural Bernardo Mascarenhas sempre foi utilizado para manifestações artísticas, como a Cantata de Natal, sem que houvesse qualquer dano ao patrimônio histórico", diz em nota nas redes sociais.

"Os painéis veiculam imagens fotográficas documentais de momentos históricos da construção democrática brasileira e foram selecionados por alguns dos principais historiadores do país com base em critérios técnicos e históricos"​, afirma o instituto em nota.

A exposição, que estava na fachada do prédio do centro cultural desde o dia 17 de julho, também reunia fotografias de momentos como a ditadura militar, a campanha das Diretas Já, o impechament da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e a greve dos caminhoneiros de 2018.

