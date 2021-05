Justiça nega pedido de Ludmilla para não ser citada por Rainha Matos

No mesmo processo, o casal pediu que Rainha Matos, conhecida no Instagram pelas publicações sobre a vida das celebridades, não pudesse mais citar o nome delas enquanto o processo estivesse rolando. No entanto, a juíza Françoise Cully, da 3ª Vara Cível da Ilha do Governador, disse ser necessário ouvir a defesa.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.