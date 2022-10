Justiça manda empresa indenizar fã que não conheceu Marília Mendonça

A empresa alegou que chamou os fãs pelo sistema de som do evento, mas Costa não compareceu. No entanto, a Justiça disse que cabia à organizadora do evento comprovar ter chamado o fã pelo sistema de som.

No processo, ele disse que teve sua imagem utilizada na divulgação do evento, mas a empresa não conseguiu realizar seu sonho de conhecer a artista. Segundo ele, a empresa deveria telefonar para combinar o encontro, mas não entrou em contato.

