Juliette revela lista com músicas de seu primeiro EP e ganha elogios de Anitta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Juliette Freire, 31, a campeã do Big Brother Brasil 21, divulgou na noite desta quarta-feira (11) uma lista com seis músicas que seriam as faixas de seu primeiro trabalho musical. A advogada e maquiadora limitou-se a postar a lista nas redes sociais, mas a cantora Anitta, 28, praticamente confirmou as escolhas do primeiro EP da ex-BBB.

"Atenção Brasil. Quem pegou o top 6 dos charts pegou. Quem não pegou vai ter que esperar um pouco porque Juliette vai passaaaaaaarrrrrrrrrr", ela escreveu.

Juliette e Anitta são amigas desde que a advogada saiu do reality. Ela inclusive passou uma temporada morando na casa da cantora, no Rio de Janeiro, antes de alugar um imóvel onde agora vive com amigos e assessores.

O primeiro trabalho musical da ex-BBB deve ser lançado nos próximos meses. De acordo com a lista postada nas redes sociais, as músicas gravadas serão "Bença", "Diferença Mara", "Doce", "Sei lá", "Benzim" e "Vixe que Gostoso".

No início do mês, Juliette anunciou que lançará seu primeiro EP ainda neste semestre, o que será o início oficial da carreira da campeã do BBB 21 como cantora. "Sempre gostei de música e de cantar. A arte tem um espaço especial no meu coração. É uma emoção gigante criar esse projeto, meu primeiro, ao lado de pessoas tão importantes e talentosas", disse.

Juliette encantou muitos com sua voz durante o BBB, e ao deixar a casa mais vigiada do Brasil fez lives com grandes nomes da música brasileira, como Gilberto Gil, 79, e Elba Ramalho, 69.

Ela chegou a se arrepender de participar das transmissões. "Foi um desafio muito grande. Tremi na base. Cheguei a me arrepender de fazer as lives. Óbvio que fiz por gratidão ao nordeste e aos cantores, mas dei um passo maior do que a perna", contou ela em seu documentário "Você Nunca Esteve Sozinha" (Globoplay).

A advogada contou que, após as lives, iria estudar e prometeu só voltar a cantar quando estivesse pronta. Além de Anitta, a cantora Luiza Sonza, 23, elogiou as escolhas musicais do EP de Juliette. "Tá tudo tão lindo, tô ansiosa", disse.

Fãs da ex-BBB usaram os nomes das músicas para criar textos em que elogiam Juliette. "Sei lá, o jeito que eu amo esse doce é diferente, queria que ela fosse meu benzim, isso ia fazer uma diferença mara, dona Fátima se você der sua bença eu finalmente vou poder dizer vixe que gostoso", escreveu uma delas.