Juliette Freire é contratada pela Globo e vira embaixadora do Globoplay

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vencedora do BBB 21, Juliette Freire, 31, é a mais nova integrante do time de talentos da Globo. A advogada e maquiadora agora será embaixadora do Globoplay, protagonizando campanhas e promovendo a plataforma de streaming nas redes sociais.

Além disso, ela também participará de novos projetos de conteúdo do próprio Globoplay e dos Canais Globo que serão anunciados na próxima semana.

"Fico muito contente e feliz em ser embaixadora do Globoplay. Sempre adorei o conteúdo da plataforma e acho muito importante o fomento e apoio à cultura nacional. Fazer parte disso é um presente e me conforta poder, dessa forma, usar a visibilidade que ganhei para a finalidade de divulgar filmes e séries do nosso pais e levar entretenimento e cultura para tantos brasileiros", comemora Juliette.

Juliette vive um momento muito bom na carreira. Além do prêmio de R$ 1,5 milhão na conta, ela já ultrapassa os 30 milhões de seguidores na internet. Ela ultrapassou Sabrina Sato e se tornou a ex-BBB mais seguida da história do reality no Instagram.

Fenômeno nas redes sociais, Juliette entrou no reality com menos de 4.000 seguidores no Instagram. Ao longo do programa, ela ganhou mais de 23 milhões de seguidores e seguiu crescendo após o fim do programa no dia 4 de maio.

Além do Globoplay, Juliette quer investir na música. "Estou ouvindo muita música. Vontade do meu coração de fazer música é uma das maiores. Mas ainda não posso dizer que sou cantora. Eu quero ser, mas vou batalhar", disse ao Mais Você (Globo).

Em entrevista recente, a maquiadora afirmou que tem enfrentado crises de ansiedade e que a fama repentina a fez procurar por acompanhamento psicológico duas vezes por semana.

"Comecei a ter problema de ansiedade no início da pandemia, mas não era algo patológico, a se tratar. Agora, está muito intenso, chego a me tremer toda. Tenho medo de tudo", afirmou a maquiadora em entrevista ao jornal Extra.

"Quando tem muita gente junta, temo que as pessoas se machuquem. Quando falo, temo machucar alguém. Tenho receio de usar uma palavra errada. Eu me assusto com o poder da minha opinião e as consequências dela", prosseguiu.

A maquiadora e advogada disse também ter procurado um padre para falar sobre o que está vivendo. "Tive uma conversa muito boa com ele sobre a questão do endeusamento que me deixa angustiada. Sei que eu sou uma pessoa que vai falhar. Falho todos os dias. Do mesmo jeito que a repercussão tem sido muito positiva, pode vir a ter efeito contrário", afirmou.