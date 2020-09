Juliano Laham entra no lugar de Henri Castelli na DanÃ§a dos Famosos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador Fausto Silva noticiou ao público neste domingo (10) que o ator Juliano Laham é o décimo segundo participante do quadro Dança dos Famosos no Domingão do Faustão.

O anúncio surpreendeu, já que boatos apontavam o cantor Vitão para se juntar ao time masculino e fazer par com a bailarina Nathália Zanin.

Juliano assume o posto anteriormente ocupado por Henri Castelli, que teve de deixar a competição por causa de uma cirurgia no tornozelo.