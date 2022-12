Juliano Cazarré rebate críticas por postura em premiação e diz ter posicionamento conservador

O ator ainda disse que acha chato os artistas que se manifestam politicamente. "Acho caído demais essa história. É muito chato, quem disse que as pessoas estão interessadas na nossa posição política? Isso divide as pessoas, é hora de confraternização. Desde que Bolsonaro assumiu, nunca coloquei uma frase dele aqui", falou.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Juliano Cazarré rebateu comentários de seguidores que criticaram a postura dele durante a participação no prêmio "Melhores do Ano", do programa Domingão com Huck, que foi exibido no neste domingo (25).

