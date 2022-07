Juliano Cazarré atualiza saúde da filha recém-nascida e nega deixar 'Pantanal'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de um nascimento conturbado e a necessidade de uma cirurgia após a descoberta de uma cardiopatia congênita rara, a pequena Maria Guilhermina, filha do ator Juliano Cazarré com a bióloga e jornalista Letícia Cazarré, vai se recuperando. De acordo com o ator, o próximo passo é a extubação. Ele deu mais detalhes da situação médica pelas redes sociais.

