Juliana Paes e Maria Fernanda Candido negociam papéis no remake de 'Renascer'

A grande incógnita, por enquanto, segue sendo a escalação da atriz que vai interpretar Mariana, vivida por Adriana Esteves originalmente. A personagem sofreu forte rejeição do público por ter seduzido pai e filho --ela namorava João Pedro (Marcos Palmeira no original), mas o largou para ficar com José Inocêncio (Antonio Fagundes), o patriarca da família.

Léa Garcia, que morreu no último dia 15, estava negociando um papel no remake. O papel destinado a ela era o mesmo que pertenceu a Chica Xavier na primeira versão, o de Inácia, a empregada da casa de José Inocêncio.

As informações são do jornal O Globo, que também afirma que Gabriel Sater e Almir Sater, pai e filho na vida real, vão dividir o personagem Rachid. Enquanto Gabriel interpretará o mascate na primeira fase, o pai vai assumir o papel na segunda.

Já Maria Fernanda Candido negocia o papel de Dona Patroa, um dos primeiros destaque da carreira de Eliane Giardini na televisão. Na trama, ela é mulher de Teodoro, um desafeto de José Inocêncio, e sofre com a infidelidade do marido.

