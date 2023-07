Julia Lemmertz, João Suplicy e famosos comparecem ao velório de Zé Celso

Zé Celso morreu após ter 53% de seu corpo atingido pelo incêndio que consumiu seu apartamento no Paraíso, na zona sul de São Paulo, na última terça-feira (4). O artista estava intubado na unidade de terapia intensiva do Hospital São Paulo, em coma induzido.

Atrizes como Júlia Lemmertz e Andreia Horta, assim como os atores Alexandre Borges e Gabriel Braga Nunes, foram vistos no local prestando as primeiras homenagens ao criador da linguagem tropicalista no teatro.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dezenas de artistas começaram a chegar ao Teatro Oficina, no Bexiga, centro de São Paulo, para o velório de Zé Celso, na noite desta quinta-feira (6). A solenidade de despedida começa oficialmente às 23h, e deve seguir até as 9h da manhã desta sexta-feira (7). O dramaturgo morreu nesta quinta-feira, aos 86 anos.

