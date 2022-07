Julia Dalavia é vista em clima de romance com ator João Vithor Oliveira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Julia Dalavia, 24, que em "Pantanal" vive a personagem Guta, parece ter engatado um novo relacionamento. Segundo o Extra, ela está namorando o ator ex-Malhação João Vithor Oliveira.

Os dois, inclusive, foram flagrados pela publicação em clima de romance no Rio de Janeiro. Ambos aparecem em imagens quase se beijando num restaurante carioca.

A empresária de Julia diz que não pode comentar sobre a vida pessoal dela. Já a assessoria da artista ainda não havia comentado sobre essa solicitação.

Na trama da Globo, Guta já protagonizou cenas quentes como com Tadeu, personagem vivido por José Loreto. Ambos já tomaram banho de rio nus e esquentaram as redes sociais com beijões de língua.

Julia Dalavia falou em recente entrevista sobre sua orientação sexual. Ela se identifica como bissexual e diz que tenta tirar o foco deste assunto. "Se sou bi ou não, hetero ou não... Gosto de pessoas, com quem me identifico e conecto. Existe tanta gente legal no mundo, não sei se consigo me enquadrar numa coisa ou em outra, declarou.

A atriz também contou que não se incomoda com as cenas de sexo e nudez na novela -desde que não objetifiquem seu corpo. Para ela, tudo bem "se o take não for gratuito e ajudar a contar a história".