Julia Byrro diz que Lara vai provocar amor e ódio em 'Verdades Secretas 2'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz e modelo Julia Byrro, 20, diz ainda estar se acostumando com a rotina atribulada de gravações e com um número cada vez maior de fãs pedindo selfies no aeroporto e na rua. Esta é a nova realidade da jovem diante da repercussão positiva de seu trabalho na pele da misteriosa Lara, de "Verdades Secretas 2", disponível no Globoplay.

"Minha vida mudou completamente em questão de dias depois que eu entrei em 'Verdades'. Mudei de cidade, de casa, de trabalho, conheci pessoas novas. Mas a maior novidade para mim com certeza é me reconhecerem. Já recebo todo o carinho do mundo dos fã-clubes", revela Julia, que há sete anos trabalhava como modelo e agora desfruta de seu primeiro trabalho na dramaturgia.

O assédio e a exposição trazem outra novidade com a qual ela tenta se acostumar: as notícias sobre sua vida pessoal. Sites de notícias já têm publicado que ela estaria próxima do ator Bruno Montaleone, que vive Matheus na história de Walcyr Carrasco.

"Terão fofocas sobre qualquer coisa que eu fizer, falar ou postar, não tem como evitar. Então, porque me estressar com isso, né? Melhor relevar e seguir em frente", diz Julia, que refuta qualquer boato sobre um novo romance.

"Quero focar meu trabalho e minha carreira, sem contar que não tenho tempo nem para falar com a minha mãe direito, quem dirá para um relacionamento", emenda a atriz.

Nascida em Campinas, no interior de São Paulo, Julia Byrro começou bem novinha a desfilar e a fazer sessões fotográficas, mas reforça que a profissão precoce nunca a fez desistir de estudar, inclusive teatro.

Aos 17 anos, ela iniciou o curso de marketing em uma faculdade de São Paulo e conciliava as aulas com o trabalho de modelo. "Já viajei, desfilei, fotografei, fiz tudo como modelo e sou muito grata por todas essas experiências pelas quais passei. Amo cada pedacinho da minha história, porque foi o que me tornou quem eu sou", avalia.

Mas nada a deixou mais realizada do que a oportunidade de estrear em um projeto de grande impacto como a segunda temporada de "Verdades Secretas".

"Tem sido incrível, não tenho nem palavras para descrever. Logo no meu primeiro trabalho começo com pessoas que me abraçam e ensinam tudo o que podem com todo amor e carinho. Sinto como se tivesse formado uma segunda família aqui no Rio de Janeiro."

Na história, a atriz vive a misteriosa Lara, jovem que sai de um colégio interno e vai para a capital paulista após uma tragédia abalar sua família. O irmão Guilherme (Gabriel Leone) é morto, e sua mãe culpa Angel (Camila Queiroz) pelo assassinato. Como a mãe é a pessoa em que Lara mais confia, ela chega a São Paulo decidida a fazer justiça.

"Ela vai demonstrar uma sede de vingança incontrolável por Angel", adianta. "Em toda história existem dois lados, assim como o da Lara e o da Angel. Mas me boto no lugar dessa menina que perdeu tudo o que amava depois da morte do irmão. Difícil imaginar qualquer pessoa que não ficaria com ódio em uma situação dessas", defende a atriz sobre as atitudes de sua personagem.

A personagem terá uma reviravolta na próxima leva de episódios, que chega ao Globoplay nesta quarta-feira (17). Lara vai passar a fazer o chamado "book rosa", quando modelos ganham dinheiro fora das passarelas com sexo. E a partir do momento em que ela começar a fazer programa, mudará seu nome para Lua.

"A Lara é alguém que foi obrigada a crescer muito rápido. Veremos muitas vezes o mundo engolindo essa inocência dela e a transformando em uma pessoa cada vez mais fria. Serão poucos os momentos em que ela sentirá que pode acreditar nos finais felizes", antecipa Julia.

A título de comparação, ela afirma que a personalidade reativa da personagem em nada tem a ver com a dela. "Sou uma pessoa tão tranquila que, se quiser brigar comigo, vai brigar sozinho", diverte-se. "Precisei alterar minha energia da água para o vinho, já que ela tem um jeito bem diferente do meu."

Por mais que já estivesse acostumada à vida de modelo, Julia Byrro avalia que ainda não tinha a sensualidade que a personagem de "Verdades Secretas" exige.

"Eu sempre fui uma palhaça e falante para caramba. Ser misteriosa e sensual não era comigo, mas conforme fui fazendo as preparações, isso me ajudou a praticar esse lado meu. Foi bom para que eu pudesse viver a Lara por completo, sem fragmentos de Julia", aponta.

É PARA AMAR OU ODIAR? OS DOIS

É como diz o ditado: "Falem bem ou falem mal, mas falem de mim". Na curta trajetória como atriz de Julia Byrro, é mais ou menos por aí.

"Acredito que a Lara vai dividir opiniões, vão ter pessoas que vão amar e querer protegê-la por tudo que já passou, outras que vão odiá-la por querer se vingar da Angel. Mas, sinceramente, amar e odiar são sentimentos muito intensos. Então, na minha visão, se eu conseguir provocar sensações tão fortes no público, não importa qual das duas, ficarei feliz", analisa.

Desde que começou a aparecer na história, a atriz tem como hábito acompanhar o feedback dos fãs pelas redes sociais. Para ela, toda opinião é bem-vinda. Inclusive dentro do estúdio --ela confessa que, após o encerramento de cada cena, costuma perguntar para diretor, preparador e também para os câmeras se tudo saiu da melhor maneira. "Sobre minha atuação, ninguém é mais crítica do que eu mesma."

O clima nos bastidores, ela diz, "é simplesmente perfeito", mesmo com uma trama densa e picante. Tudo isso reforça o desejo de Julia Byrro em continuar a atuar.

"Primeiro de tudo, pretendo fazer alguns cursos de atuação para aprimorar meu trabalho, depois certamente vou querer fazer outros projetos dentro da área de atuação. Sinceramente, me apaixonei loucamente pela profissão."