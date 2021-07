Ju Amaral celebra aniversário com sobrinhos e homenageia Paulo Gustavo

"Meus votos de pesar pelo passamento do ator e diretor Paulo Gustavo, que com seu talento e carisma conquistou o carinho de todo Brasil. Que Deus o receba com alegria e conforte o coração de seus familiares e amigos, bem como de todos aqueles vitimados nessa luta contra a Covid", disse o presidente na ocasião.

"O meu único pedido de aniversário vai para Jesus e os mentores espirituais, para que eles me permitam a sonhar com você e a gente se abraçar muito e rir muito! Te amo demais! Até logo Tatau!", completou ela na legenda da foto.

"Tatau, esse momento é para você, estarei sempre assim com os nossos amores! Vou cuidar, amar, proteger e alegrar a vida de Romeu e Gael para sempre! Me ajuda a suportar o insuportável, está doendo muito irmão!", começou na publicação feita em seu Instagram.

