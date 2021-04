Joseph Siravo, ator de 'Família Soprano', morre aos 64 anos

Segundo o site Deadline, Siravo morreu após uma longa batalha contra um câncer. O personagem dele apareceu em flashbacks dos anos 1960 como o pai de Tony, com quem teve um relacionamento conturbado. Gandolfini, intérprete do protagonista, morreu em 2013.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Joseph Siravo, conhecido por seu papel como o pai de Tony Soprano (James Gandolfini) na série "Família Soprano" (1999-2007), morreu neste domingo (11) aos 64 anos. Segundo a BBC News, a notícia foi confirmada pela filha do ator, Allegra Okarmus, no Instagram.

