José Dumont, preso por manter imagens sexuais de crianças, viveria explorador de menores em novela da Globo

Procurada, a emissora respondeu que o ator José Dumont estava contratado especificamente para a novela "Todas as Flores", a ser exibida no Globoplay, e que após a prisão decidiu afastá-lo da trama.

O trabalho mais recente de José Dumont na TV foi na própria Globo no ano passado. Ele era o Coronel Eudoro na novela "Nos Tempos do Imperador" (2021), na faixa das 18h.

