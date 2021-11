José de Abreu revela que filha caçula se identifica como mulher trans

O último trabalho do ator na emissora havia sido em 2019, quando interpretou o empresário milionário Otávio, da novela "A Dona do Pedaço". Abreu disse que podia continuar atuando em novelas e séries da Globo, mas contratado por obra certa.

Na época, Abreu falou que estava há dois meses negociando a sua saída. "Eu acabei de fechar um destrato com a Globo de uma maneira extremamente boa para os dois lados. Tive uma boa conversa com [o diretor artístico Carlos Henrique] Schroder", afirmou.

No ano passado, o ator anunciou que estava deixando de fazer parte do elenco fixo da Globo após cerca de 40 anos. Ele fez a revelação em live realizada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas redes sociais.

Em outubro, Abreu revelou ao jornal Folha de S.Paulo que pretende dar um tempo na carreira de ator para se candidatar a deputado federal pelo PT do Rio de Janeiro, apoiando Lula para presidente e Marcelo Freixo, do PSB, para governador do estado em 2022.

