Jornalistas da GloboNews quebram protocolo e fazem programas fantasiados no Carnaval

O jornalista também experimentou cantar os sucessos do Carnaval. Junto com Camila Bomfim, Valdo cantou "Macetando", hit da folia de 2024 cantado por Ivete Sangalo e Ludmilla.

Quem mais viralizou com o fato foi Valdo Cruz. Nesta terça (13), o comentarista de programas como Conexão e Estúdio i fez seus trabalhos com um colar de plumas verdes.

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A GloboNews, canal de notícias da Globo, fez uma cobertura animada e bastante diferente do Carnaval nos últimos dias. Apresentadores e comentaristas colocaram adereços típicos da festa mais popular do Brasil.

