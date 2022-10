Jornalista expõe motivo bizarro por que Jeffrey Dahmer devorava vítimas

Em participação recente no programa de rádio australiano "Kyle and Jackie O", Nancy causou espanto na audiência da atração ao recordar a justificava dada a ela por Dahmer para devorar partes de suas vítimas após assassiná-las.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Conhecida por ter entrevistado o criminoso Jeffrey Dahmer em 1994, poucos antes da morte dele, a jornalista Nancy Glass expôs novos detalhes do encontro com o seria killer retratado na série "Dahmer: Um Canibal Americano" (Netflix).

