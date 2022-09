Jornalista engole mosca ao vivo e brinca com seus '15 minutos de fama'

A jornalista da emissora Global News achou graça do episódio e fez questão de postar em suas redes sociais. "Compartilhando porque todos nós precisamos rir nos dias de hoje", afirmou no Twitter antes de confessar a uma seguidora que se tratava de uma mosca comum e que ela ficou enojada.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora de um telejornal canadense passou por um momento inusitado nesta semana. Farah Nasser transmitia uma notícia sobre as recentes inundações no Paquistão quando repentinamente engoliu uma mosca. Apesar da engasgada, ela manteve a calma e prosseguiu.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.