Jojo Todynho viaja para São Paulo de carona em caminhão: 'Economizar esse dinheiro'

A cantora também contou que o caminhão levou uma terceira pessoa que acabou caindo no sono: "Viemos de trio: Pedro, Bino e uma pessoa que a gente pegou no meio da estrada". Para a viagem, Jojo se preparou, usando pantufas, cobertor, garrafinha de água e um travesseiro.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Jojo Todynho compartilhou um momento inusitado, nas redes sociais, nesta terça-feira (23). Em publicações nos stories do Instagram, ela mostrou que decidiu viajar do Rio de Janeiro para São Paulo de carona como passageira de um caminhão pilotado por um desconhecido.

