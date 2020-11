Jojo Todynho se choca com famosa com quem Stéfani Bays já ficou

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jojo Todynho deixou os fãs de Stéfani Bays em polvorosa durante um bate-papo ocorrido na madrugada desta sexta-feira (20) em A Fazenda 12 (Record). A funkeira disse que ficou surpresa ao saber que, antes de serem confinadas, a influenciadora digital já tinha ficado com uma famosa de quem não quis falar o nome.

"Olha, a gente vai trocar umas informações lá fora, que eu vou falar: 'Stéfani, não [é possível]'. Eu fiquei sabendo de uma coisa sua com uma pessoa que eu fiquei: 'Não estou acreditando'", disse a funkeira.

"Minha com uma pessoa?", perguntou a ex-De Férias com o Ex. "Sim. É uma mulher. Eu fiquei chocada."

Stéfani pediu para que a amiga dissesse a inicial do nome da pessoa, mas depois preferiu que nem isso fosse revelado. Jojo chegou a brincar com a situação. "O povo já vai estar achando: 'Nossa, será que a Stéfani pegou a Anitta?'. Não tem nada a ver isso! É porque o povo já pensa isso, né?", disse. "Nossa, quem me dera", respondeu a influenciadora.

"É que você já esteve nas festas. Eu tô falando de uma outra pessoa que eu não acreditei, não imaginei", prosseguiu a cantora. "Te achei fodástica. Falei: 'Isso não é pra amadores' (risos)."

Jojo continuou dizendo que não sabia se a informação era verdadeira. "Porque me contaram lá fora, aí eu fiquei assim: 'Humm, gosta de suculentinha, né'", riu.

Stéfani, que já tinha ouvido a amiga falar desse termo, disse que só agora tinha entendido ao que ela se referia. "Você ficava falando e eu falei: 'Para de safadeza, Jordana, que eu sou tímida'", lembrou.

Fãs da influenciadora digital passaram todo o dia tentando adivinhar a quem Jojo se referia. "Vou morrer de curiosidade agora... Quem será?", disse uma. "Era pra ter falado pelo menos a primeira letra", reclamou outra.