Jojo Todynho promete se superar no Dança dos Famosos: 'Não sei dançar nada'

Jojo foi ao festival sem a companhia do marido, Lucas Souza, com quem se casou recentemente. "O meu marido trabalha, tem os estudos e os serviços dele. Em casa, é cada um no seu quadrado, pois cada um tem suas coisas. As pessoas acham que ele tem que estar comigo em todos os lugares e não é bem assim", revelou.

"Eu aceitei mais pela questão de superar coisas que eu nunca fiz, sair da minha zona de conforto", afirmou. "Porque eu não sei dançar nada, aliás, me acho péssima dançando. Mas, eu sei que esse momento vai me ajudar na minha carreira."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A funkeira Jojo Todynho surgiu toda de vermelho no primeiro dia do festival Lollapalooza 2022. "Tenho que vir preparada, né? Confortável, sempre!", disse ela, que está confirmada para a Dança dos Famosos 2022, a primeira a ser comandada por Luciano Huck na Globo.

