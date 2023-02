Jojo Todynho pede exclusão de nome da mãe de certidão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na madrugada desta sexta (17) a cantora e empresária Jojo Todynho, 26, fez um desabafo ao lado de sua advogada, chamada Natália, e revelou que pediu a exclusão do nome da mãe da sua certidão de nascimento. Ela não cita o nome da mãe biológica nem a palavra mãe.

"Queria deixar um recado para uma fã minha que insiste em dizer por aí que me ama e é notório esse amor dela por mim. Vou te dar uma dica, bebê: começa a juntar [dinheiro], porque eu vou arrancar até o que tu não tem. É assim que funciona", introduziu ela.

"Eu entrei com um processo de exclusão do nome dessa senhora que me colocou no mundo da minha certidão de nascimento, vou deixar apenas o nome do meu pai. E por que? Porque quem me criou foi minha avó, [ela] me educou, me deu amor, amparo, carinho", disse justificando Jojo.

"Todo mundo sabe do amor e carinho que tenho pela minha avó, não só pela minha avó, mas pela minha família", completou.

Ela diz que não expõe a avó na internet e já pediu para as pessoas deixarem de irem na porta da casa dela, chegando a instalar câmeras de vigilância.

"Tudo o que eu tenho e sou hoje eu devo a minha avó. Tentei fazer meu papel de filha, mas não deu e tá tudo certo. O que nunca me acrescentou, não me faz falta e é por isso que tomei essa decisão muito dura. Vai rolar processo", declarou.

HERANÇA

Recentemente saiu na mídia que a mãe de Jojo teria proferido xingamentos contra a filha em conversa com seu ex-marido, Lucas Souza, quem Jojo está tretando nas últimas semanas.

A decisão de tirar o nome da mãe biológica da certidão tem outro fator motivador: "Quero muito ser mãe porque se eu não deixar herdeiro, essa senhora pode tomar conta de tudo meu e eu não pode deixar isso. [Vocês sabem] como funciona a justiça. Nem [a minha avó] quem me criou tem o direito de ficar com o que é meu. Mas Deus sabe todas as coisas, vamos deixar rolar".

Jojo ainda disse que não vai dar explicações em programas de TV, mas sim na Justiça. "Vai ser tudo resolvido da forma que tem que ser sem pena e sem dó, porque na minha vez ninguém tem pena. [...] Porque na hora que as pessoas querem me caluniar, me difamar, elas não pensam e agora segura o rojão", disparou.

"Tudo que falei pra vocês em live tá tudo provado e nas mãos da justiça. [...] Na vida todos nós estamos sujeitos a erros, a passar por todo diversas situações, mas com verdade e dignidade eu sigo com a minha cabeça erguida, sem temer e ficar receosa com nada. A verdade por si só prevalece e o ônus da acusação é de quem está acusando", falou Jojo.

FACULDADE

A cantora aproveitou a sequência de Stories para falar sobre inúmeros assuntos, inclusive revelar que em março vai começar a cursar direito. Ela não indicou onde vai fazer a faculdade, mas disse que está muito feliz.

"Já fiz minha inscrição [matrícula], tô muito feliz. [...] A Jojo Todynho daqui um tempo, ela não vai desaparecer nunca, mas a Dra Jordana Gleice tá chegando. Porque vou me dedicar, vou me formar, vou abrir um escritório f*da de advocacia e quem sabe no futuro, [algo] que é meu sonho, me tornar juíza, depois desembargadora", revelou, dizendo ainda que não vai mais brigar ou se justificar na internet justamente por estar cursando direito.

"Tenho 25 milhões de seguidores e é uma responsabilidade muito grande vir para as redes sociais levantar qualquer tipo de bandeira", falou a cantora, comentando sobre posicionamento político. "Não tenho partido político, tenho o meu partido, do que eu entendo, tenho o partido de mim e quero procurar ter conhecimento para não falar besteira".

Ela disse que está tendo aulas de letramento racial, vai começar a ter aula de ciências políticas e aproveitou para dizer que não é homofóbica, conforme indicou o ex-marido ao falar que ela "odeia parada gay": "Impossível [ser homofóbica], sem cabimento algum", defendeu-se Jojo, citando pessoas próximas que são gays.