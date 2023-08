Jojo Todynho é internada para fazer cirurgia bariátrica

Nas redes sociais, a cantora deixou um vídeo aos seguidores, afirmando que em breve retornará à rede social. "Logo logo volto para deixar um beijão para vocês. É aquilo: pronta. Depois que a borboleta começa a voar, ela nunca mais rasteja. Sai do casulo, vamos com tudo, estou ótima, orem por mim."

