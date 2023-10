Jojo Todynho diz que sofreu racismo em aeroporto nos EUA: 'Você está na fila certa?'

"Eu estava em choque. As coisas mudaram, deram até upgrade, foi outra história. Eu não postei. Mas eu poderia vir aqui postar. As pessoas têm a mania de menosprezar a dor do outro e falar que está querendo se aparecer. Pelo amor de Deus. O ser humano está cada dia mais doente", finalizou a cantora.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.