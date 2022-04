JoJo Siwa revela que não foi convidada para o Kids' Choice Awards

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - JoJo Siwa quebrou o silêncio sobre sua ausência no Kids' Choice Awards, que ocorreu neste sábado (9). "Muitos de vocês estão me perguntando o porquê de eu não estar no Kids' Choice Awards esta noite e a resposta é muito simples: 'Não fui convidada'."

