Johnny Depp aparece em primeiro grande papel após divórcio com Amber Heard

"Estou animado para iniciar a produção com Johnny, Madelyn, Penélope e esse elenco maravilhoso", afirmou Webb em nota à imprensa. "Estamos em um lugar lindo, com uma equipe fantástica e uma história emocionante e feroz para contar. Vai ser divertido".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A produtora Lionsgate compartilhou uma foto do ator Johnny Depp para anunciar o início das gravações de "Day Drinker". Dirigido por Marc Webb, o filme de ação marca o retorno do artista às produções de Hollywood após seu polêmico divórcio com a ex-mulher Amber Heard.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.