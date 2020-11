John M. Chu, de 'Podres de Ricos', pode dirigir live-action de 'Lilo e Stitch'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diretor John M. Chu, de "Podres de Ricos", está em negociações com a Disney para dirigir a versão live-action, com atores, de "Lilo e Stitch", animação sobre o simpático alienígena azul lançada em 2002.

De acordo com a revista americana The Hollywood Reporter, o estúdio ainda estuda se o novo filme será lançado nos cinemas ou diretamente no Disney+, sua plataforma de streaming que chega ao Brasil nesta terça (17).

Dan Lin e Jonathan Eirich, da produtora Rideback, estão por trás da produção do novo "Lilo e Stitch", bem como Ryan Halprin. A dupla também esteve por trás do live-action "Aladdin", lançado no ano passado.

A Disney atualmente está em busca de um roteirista para o projeto. O rascunho com o qual trabalha é assinado por Mike Van Waes. Ainda não há informações de quando o longa deve ser lançado, nem sobre quem estará no elenco.

"Lilo e Stitch" narra a história de uma garota havaiana que adota um alienígena azul, achando que ele é um cachorrinho. Fruto de uma experiência científica, o ser é considerado altamente perigoso e veio parar na Terra após escapar de seu planeta natal.