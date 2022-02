Jogo da discórdia expõe inimizades e medo de comprometimento no BBB 22

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jogo da discórdia movimentou as relações do BBB 22 (Globo) na noite desta segunda-feira (31). A dinâmica foi transmitida ao vivo e contou com momentos de discussão entre os participantes, climão com o apresentador Tadeu Schmidt, 47, e até problemas de iluminação na casa -um pouco antes de terminar, faltou luz na parte externa.

A atividade consistia em um quadro com seis situações negativas em que os participantes tiveram que escolher três pessoas cada para elas. As afirmações eram: "Não faz falta", "Já me decepcionou", "Palestrinha", "Atrapalha meu jogo", "Tem medo de se comprometer", e por último "Não é confiável".

Os nomes mais escolhidos pelos brothers e sisters foram os de Natália e Rodrigo, que disputam o paredão desta terça-feira (1º) com Jessilane, e o da cantora Naiara Azevedo, que também já esteve na berlinda na semana passada.

Naiara foi colocada como quem tem medo de se comprometer por 12 pessoas da casa, entre elas; Maria, Linn da Quebrada, Eliezer, Laís, Rodrigo, Eslovênia, Brunna, Bárbara, entre outros. Em sua vez, a artista fez um discurso ácido e se defendeu das "acusações" de não se comprometer com o jogo. "Quero que vocês saibam que eu de besta só tenho a cara. Quando vocês acham que eu estou indo, eu estou voltando com o bolo pronto (...) Estou em período de análise, quando eu resolver me importo em algo, eu Naiara de Fátima Azevedo com 32 anos nas costas, vou decidir o momento", alfinetou.

A cantora escolheu Maria e Rodrigo como "palestrinhas" e reforçou: "Não quero que fique me cobrando, não me cobre mais. Quando eu achar que eu devo me posicionar, eu vou". Naiara deu o "medo de se comprometer" para Jade Picon, o que não agradou a influenciadora.

Jade mais tarde também se posicionou e abriu para todos do programa o seu "jeito de jogar", muitas vezes confundido com falta de comprometimento. "Não tenho medo de me comprometer, faz parte do meu estilo de jogo e da minha estratégia". Ela também deu "palestrinha" para Naiara, e afirmou que diferente da cantora, é direta quando questionada ou pressionada.

Outro momento de destaque do jogo da discórdia foi quando Eslovênia expôs a sua inimizade com Natália. A Miss afirmou que elas não se dão bem, e não vê problema nisso. "Eu poderia colocar ela em três categorias; Não faz falta, não é confiável e tem medo de se comprometer", disse. "Não faz a mínima falta. Espero que você saía amanhã", falou.

CHAMADAS DE ATENÇÃO DO TADEU SCHMIDT

Em diversos momentos do jogo o apresentador precisou corrigir os participantes que estavam tentando interpretar a dinâmica como positiva. Uma delas foi na vez de Tiago Abravanel, que explicou sua visão do jogo para os colegas de confinamento.

O neto do Silvio Santos, 91, disse que para ele o jogo é feito a partir das relações com as outras pessoas, mas Schmidt reforçou: "mas é um jogo". O climão entre apresentador e participante se instaurou porque Abravanel rebateu dizendo que não tinha entendido a colocação de Schmidt. "Eu não disse que não é um jogo, mas que é um jogo feito a partir das relações".

DISCUSSÃO ENTRE ARTHUR AGUIAR E RODRIGO

Apesar dos conflitos entre os dois participantes não ser mais novidade para o público e também para os próprios participantes do programa. Como emparedado (indicado pelo líder o Tiago Abravanel) Rodrigo foi um dos primeiros a participar da dinâmica.

O brother colocou Arthur em "não confiável" e falou que estava sendo "pintado como vilão". "Ele pode ser um ator lá fora, mas aqui dentro é péssimo", alfinetou. Ele também disse estar decepcionado com Douglas Silva, aliado de Arthur, pela falta de respeito durante o ao vivo, já que DG fez o som de um grilo durante o fim do discurso de 30 segundos de Rodrigo.

Quando chegou na vez de Arthur Aguiar o clima tenso já estava instaurado. Em diversas vezes Rodrigo tentou interromper as falar do participante. O tom de voz também ficou alterado e a briga entre os dois finalmente aconteceu após muitas conversas pelas costas.

"As pessoas têm que funcionar da sua maneira, se não for assim não funciona", rebateu Arthur, que retrucou Rodrigo como "não confiável".

Jessilane, Tiago Abravanel, Laís e Paulo André foram os únicos que não foram citados no jogo da discórdia. A informação foi reforçada pelo apresentador, que ainda indagou: "O que será que isso significa pro jogo?".

Nesta terça-feira (1º) acontece a segunda eliminação da edição. Até o momento desta publicação, Rodrigo está na frente com 43% as intenções de voto na enquete do F5. Atrás dele, Natália (32%) e Jessilane (25%).