Joelma fala das sequelas após Covid-19 e diz que enfrenta recaída da doença

Mesmo sem a presença do vírus no organismo, havia ainda comprometimento da respiração, que ficou "muito curta", além de complicações da visão, no fígado e confusões mentais. Segundo ela, após passar por diversos exames foi diagnosticado um problema no estômago, denominado hipocloridria, que causa náuseas, inchaços e desconforto abdominal.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Joelma, 46, afirmou no programa Altas Horas (Globo) deste sábado (10) que padece, pela segunda vez, dos efeitos da Covid-19. Apesar de não saber se foi reinfectada, a artista contou que voltou a ter sintomas fortes no fim de janeiro, enquanto ainda enfrentava tratamentos para recuperação de sequelas da doença.

