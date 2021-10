Joaquim Lopes e Marcella Fogaça se casam no Rio

O ator teve um casamento relâmpago e polêmico com a atriz Thais Fersoza, em 2009. A união durou apenas dois meses e há suspeitas que ele teria traído Thais com Paolla Oliveira. Isso porque, na época eles tinham contracenado juntos no filme "Uma Professora Muito Maluquinha".

