João Gordo lança versão punk rock da música 'Fuscão Preto'

A banda paulistana Ratos de Porão está na estrada há 41 anos e uma das pioneiras do punk no Brasil. O vocalista João Gordo e o guitarrista Jão Carlos estão no grupo desde a formação. Eles já fizeram várias turnês pela Europa, onde possuem um público fiel em países, como Espanha, Alemanha e Portugal.

