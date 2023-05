João Gomes reata namoro com Ary Mirelle após um mês de separação

O artista de piseiro também reforçou a retomada do relacionamento. Após publicar imagens em que diz estar com febre, ele mostrou Ary acompanhada da legenda: "Quem cuidou de mim".

"É isso... você é meu amor, e que Deus cuide do nosso relacionamento. Eu te amo, meu melhor amigo, meu namorado, publicou Ary, em vídeo ao lado de Gomes. No post seguinte, ela exibiu uma face emocionada: "Amo vocês que torceram tanto por isso. Obrigada por todo carinho. Estou sensível".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.